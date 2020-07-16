Томичей просят поддержать развитие Васюганского природного заповедника

16 Июль 2020 2020-07-16T11:52:14+03:00

Васюганье — это самая крупная болотная система в мире. Фото: из открытых источников

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Агентство стратегических инициатив проводит открытое голосование за лучший проект по развитию экотуризма в России. От Томской области в нем участвует проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Васюганский» на территории Бакчарского района, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В рамках проекта в Бакчаре планируется открыть визит-центр и обновить объекты гостеприимства, обновить парк семейного отдыха и музейный комплекс, а также создать «Школу эковолонтеров», отмечается в сообщении.

Чтобы поддержать томский проект, нужно авторизоваться на сайте конкурса, выбрать Томскую область и участника — государственный природный заповедник «Васюганский», а затем поставить «лайк» проекту «Создание туристско-рекреационного кластера «Васюганский». Народное голосование продлится до 23 июля.

Инициатива проекта принадлежит государственному природному заповеднику «Васюганский» при организационной поддержке администрации Томской области, администрации Бакчарского района и проектного офиса «Креативные индустрии и туризм». Проект поддержан департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, ТГУ и архитектурно-планировочным бюро «Стиль».

Добавим, что 30 лучших проектов конкурса будут объявлены 28 июля. Затем авторы их доработают в рамках обучающей акселерационной программы и представят в финале. Конкурс завершится 16 октября. Победителями станут 10 пилотных территорий с лучшими решениями, разработанными в рамках акселерационной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU