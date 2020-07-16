Коронавирус в Томске: + 89 новых случаев заражения

16 Июль 2020 2020-07-16T10:35:28+03:00

Число заболевших коронавирусом в регоине продолжает расти каждый день. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 16 июля, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 262 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 6428 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 167 пациентов скончались, 8443 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 752 797 человек, 11 937 скончались, 531 692 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU