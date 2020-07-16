2020-07-16T10:41:49+03:00
Общество

Эксперты: урожай лесных ягод и кедрового ореха в Томской области будет этим летом слабый

При этом сбор шишки, брусники, черники и клюквы пройдет раньше
Алина Пермякова
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Созревание произошло на месяц раньше, чем обычно.Созревание произошло на месяц раньше, чем обычно.Фото: из открытых источников
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Департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы в регионе на основе данных комиссии о фазах цветения и созревания пищевых лесных ресурсов, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В течение двух месяцев лесничие вели фенологическое наблюдение за цветением растений на пробных учетных площадках. По оценке специалистов, средний урожай клюквы, брусники, черники и кедрового ореха в этом году ожидается слабый. Однако в некоторых районах он сохранится на уровне прошлых лет.

— В этом году сроки сбора оказались самыми ранними за последние пять лет. Созревание произошло на месяц раньше, чем обычно. От природных и биологических факторов также будет зависеть урожайность, — рассказал замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев.

Сбор черники в южных районах разрешен с 16 июля, в северных — с 20 июля. Сбор кедрового ореха по югу региона определен с 10 августа, по северу — с 15 августа. Собирать клюкву в южных районах можно с 21 августа, в северных — с 28 августа. Заготавливать бруснику официально разрешено с 15 августа в южных районах и с 20 августа — на севере.

Напомним, что в Томской области разрешен только сбор опавшей кедровой шишки. Заезд машин и техники в кедровники, а также преждевременное механическое сбивание шишки строго запрещены. Ягоды также должны собираться вручную в период их полного созревания.

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 2000 для должностных лиц, от 10000 до 20000 для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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