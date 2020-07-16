Водные трагедии: за один день в Томске утонули двое взрослых мужчин
Во вторник, 14 июля, 41-летний мужчина утонул на озере Зырянское в районе ул.Омской в Томске. В этот же день в районе Коммунального моста на реке Томи утонул 28-летний мужчина, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.
Сейчас следственные отделы по Ленинскому и Кировскому районам города Томска проводят проверки по данным фактам.
В связи с установившейся жаркой погодой в Томской области наблюдаются массовые купания в водоемах, поэтому следователи призывают граждан соблюдать необходимые меры безопасности во время плавания, не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и разъяснять им правила поведения на воде.
Напомним, в 2020 году с начала летнего сезона произошло уже более 10 ЧП в Томской области. Ранее, 9 июля, спасатели обнаружили тело предположительно утонувшей 15-летней девочки в Оби в Молчановском районе Томской области. Также на водоемах региона усилили патрулирование.
ИСТОЧНИК KP.RU