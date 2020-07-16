Томские приставы нашли у пенсионера-должника пять авто и «флотилию» из речных судов

16 Июль 2020 2020-07-16T09:17:35+03:00

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Неоплаченные налоговые платежи жителя Колпашево составили 101 тыс. рублей. Обращение взыскания на его пенсию и расчетные банковские счета позволили взыскать всего 6 тыс. рублей. Однако сотрудник отделения судебных приставов по Колпашевскому району выяснила, что гражданин владеет автопарком, судоходной техникой, двумя земельными участками и нежилым помещением.

- Чтобы заставить гражданина исполнить судебное решение, пристав вынесла запреты на перерегистрацию его недвижимости, а также на совершение сделок в отношении пяти автомобилей и семи речных судов, в том числе трех катеров и двух теплоходов. Тем не менее, должник не отреагировал на применение данной меры, после чего сотрудник отделения выехала к владельцу техники и наложила арест на автомобиль, которым он пользуется – Cadillac GMT926 (ESCALADE) 2007 г.в, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Дорогая иномарка пока оставлена должнику на ответственное хранение, который предупрежден об уголовной ответственности за сокрытие или передачу арестованного имущества. Если пенсионер не погасить задолженность в ближайшее время, транспорт будет направлен на оценку специалистом, а затем на реализацию. Вырученные от продажи средства за вычетом налога и исполнительского сбора вернут должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU