2020-07-16T08:45:05+03:00
Здоровье

Томскому центру крови срочно требуются доноры

Наиболее востребована первая группа крови, а также четвертая резус-отрицательная
Алина Пермякова
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Нехватка вызвана эпидемиологической обстановкой и летним сезоном.Нехватка вызвана эпидемиологической обстановкой и летним сезоном.Фото: из открытых источников
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Томскому региональному центру крови срочно требуются доноры всех групп. Наиболее востребованы доноры с первой группой крови, а также с четвертой резус-отрицательной. Нехватка доноров вызвана эпидемиологической обстановкой и сезонным снижением донорского потока в летний сезон, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

— Мы призываем томичей, не находящихся на карантине и не имеющих противопоказаний, стать донорами крови. Это необходимо, чтобы сформировать неснижаемый запас компонентов донорской крови и обеспечить их бесперебойную поставку в лечебную сеть города и региона, — отметил главный врач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.

Главврач также подчеркнул, что в центре усилены меры безопасности: всем донорам и сотрудникам измеряют температуру, регулярно проходит дезинфекция, действует режим обеззараживания воздуха, потоки доноров распределены так, чтобы минимизировать контакты между ними.

Добавим, что сдать кровь можно в будни с 8.00 до 13.30 в Томском региональном центре крови по адресу: ул. Вершинина, 45. При себе необходимо иметь паспорт. Узнать о том, как подготовиться к донации, можно на сайте медучреждения или по телефонам (3822) 41-97-88, 8-913-103-73-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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