Строители приступили к отделке новых корпусов Итатского дома-интерната в Томском районе
В селе Итатка Томского района с 2019 года в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство новых корпусов дома-интерната для престарелых и инвалидов. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 495,8 млн рублей.
Подрядчик – ЗАО «СУ ТДСК» – возводит два корпуса на 70 и 100 мест с теплым переходом. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сейчас строители продолжают отделку помещений: выравнивают полы, шпаклюют стены и укладывают плитку, обустраивают входные группы. В одном из корпусов электрики завершили монтаж проводки и приступили к установке противопожарной сигнализации. После завершения отделки потолков начнется установка светильников.
До конца июля подрядчик завершит монтаж всех инженерных сетей и подключит их к теплотрассе. Теплый переход между соседними корпусами выполнен на 80 процентов.
Также продолжается благоустройство прилегающей территории: на площадке залито 400 кубометров бетона, завозится грунт, началось обустройство проездов. В ближайшее время подрядчик начнет укладывать уличную плитку и обустроит стоянку для автотранспорта.
Ход строительства проверил замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. «На объекте сегодня главное – синхронизация работы всех субподрядчиков: по электрике, сантехнике, отделке, внутренним системам безопасности, благоустройству, – отметил он. – Генеральный подрядчик должен обеспечить всем оптимальные условия для работы и устранить причины снижения темпов».
Вице-губернатор добавил, что лишь возведением корпусов работы по дому-интернату не ограничатся: в 2021 году здесь предстоит построить локальные очистные сооружения (проект которых уже осенью поступит на экспертизу) и водозабор.
ИСТОЧНИК KP.RU