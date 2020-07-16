Томские аграрии приобрели около двухсот единиц новой техники и оборудования

16 Июль 2020 2020-07-16T08:15:30+03:00

Затраты на покупку машин в 2020 году увеличились вдвое. Фото: из открытых источников

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С начала 2020 года хозяйства и сельхозпредприятия Томской области приобрели 179 единиц техники и оборудования на общую сумму свыше 760 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

В частности, парк высокопроизводительных машин пополнили 31 трактор (в том числе, 15 — энергонасыщенных), 21 зерноуборочный и три кормоуборочных комбайна, и 124 единицы другого оборудования.

Затраты на покупку машин в 2020 году увеличились вдвое, по сравнению с 2019 годом, — тогда было закуплено 96 единиц техники на 370 млн рублей. При этом на покупку 88 единиц техники и оборудования из партии 2020 года аграрии получили господдержку из областного бюджета в размере 169,7 млн рублей, отмечается в сообщении.

Добавим, что субсидия на приобретение техники была предоставлена в рамках постановления администрации Томской области от 21.05.2020. В числе просубсидированных машин: 27 тракторов (в том числе, 9 — энергонасыщенных, 13 почвообрабатывающих агрегатов, восемь зерноуборочных, один – кормоуборочный и один картофелеуборочный комбайн, пять посевных комплексов и 33 единицы прицепного и навесного оборудования).

ИСТОЧНИК KP.RU