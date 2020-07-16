2020-07-16T07:44:52+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Томской области под колесами авто оказались сразу три пешехода

Всем им потребовалась медицинская помощь
Алиса Селезнева
Поделиться:
ГИБДД просит водителей и пешеходов быть на дороге предельно внимательными.ГИБДД просит водителей и пешеходов быть на дороге предельно внимательными.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Утром, 15 июля, в Томске на улице Мичурина, 47 автомобилем ГАЗ-33023, под управлением 46-летнего водителя, был совершен наезд на 18- летнего юношу. По предварительной информации, молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

В тот же день, около 15 часов 35 минут, в областном центре на улице Дзержинского, автоледи на Honda Civic, сбила 7 –летнюю девочку.

По предварительной информации, маленькая томичка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. - Ребёнку потребовалась разовая медицинская помощь, - сообщила в четверг пресс-служба УМВд по Томской области.

Вечером 15 июля в Северске, около 19.40, автомобиль Toyota Highlander, под управлением 60-летнего мужчины, совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, 46-летний мужчина-пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С серьезными травмами он был госпитализирован в больницу.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские приставы нашли у пенсионера-должника пять авто и «флотилию» из речных судов
Томскому центру крови срочно требуются доноры
Строители приступили к отделке новых корпусов Итатского дома-интерната в Томском районе
Томские аграрии приобрели около двухсот единиц новой техники и оборудования
За минувшие сутки в Томской области под колесами авто оказались сразу три пешехода
Найден, жив! Поиски пропавшего в Томске подростка завершились быстро и благополучно
Ремонт на главной улице: в ближайшие дни часть проспекта Ленина в Томске будет перекрыта
Более 3 тысяч томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
В Томске на ул. Лебедева ремонт трамвайных путей завершат в конце июля
Пропал ребенок: томичей просят помочь в поисках 13-летнего мальчика
Житель Томской области избил полицейского и может получить 5 лет тюрьмы
«Кругляк» из Томской области больше всего везут в Китай, а доски – в Узбекистан
От коронавируса в Томской области чаще всего умирают пожилые люди
Металлурги Томского госуниверситета создали самый твердый образец «скользкой» керамики
В Томске обнаружено загрязнение нефтепродуктами берега речки Малая Киргизка
Новый очаг COVID-19 выявлен на Мыльджинском месторождении в Томской области
Учитель физкультуры из Томской области добрался на велосипеде до Крыма
Жители Томского района незаконно срубили леса на 1,6 млн рублей
Голосование на выборах в Думу Томска в сентябре продлится несколько дней
Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 186 человек
Три молодых томича получили стипендии правительства России
Еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения
20-летняя мотоциклистка оказалась под колесами Hyundai в Томске
Более 130 инвалидов Томской области получат компенсацию за страховку ОСАГО
На хирургическом корпусе томского онкодиспансера строители завершают последний этаж
Сделка под запретом: томич не смог продать квартиру из-за долга по алиментам
В 2020 году на томском рынке труда стало значительно меньше вакансий
Еще четыре деревянных дома в Томске отреставрируют по программе «Аренда за рубль»