За минувшие сутки в Томской области под колесами авто оказались сразу три пешехода

16 Июль 2020 2020-07-16T07:44:52+03:00

ГИБДД просит водителей и пешеходов быть на дороге предельно внимательными. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Утром, 15 июля, в Томске на улице Мичурина, 47 автомобилем ГАЗ-33023, под управлением 46-летнего водителя, был совершен наезд на 18- летнего юношу. По предварительной информации, молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

В тот же день, около 15 часов 35 минут, в областном центре на улице Дзержинского, автоледи на Honda Civic, сбила 7 –летнюю девочку.

По предварительной информации, маленькая томичка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. - Ребёнку потребовалась разовая медицинская помощь, - сообщила в четверг пресс-служба УМВд по Томской области.

Вечером 15 июля в Северске, около 19.40, автомобиль Toyota Highlander, под управлением 60-летнего мужчины, совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, 46-летний мужчина-пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С серьезными травмами он был госпитализирован в больницу.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU