Найден, жив! Поиски пропавшего в Томске подростка завершились быстро и благополучно

16 Июль 2020 2020-07-16T07:16:21+03:00

Мальчик дома и в безопасности. Фото: из открытых источников

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- Рыболов Руслан,13 лет, найден, жив! Спасибо всем, принимавшим участие в поиске!, - только что сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» на своей официальной странице в «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что 14 июля мальчик ушел из дома в Томске не выходил на связь с родственниками, его местонахождение было неизвестно. К поиску, по просьбе мамы мальчика, помимо полиции, активно подключились волонтеры. Они выложили информацию в соцсети, объезжали город автономными группами.

- Мы получили о ребенке около 10 свидетельств (на горячую линию, лично инфоргу и через соцсети). Ребенок в итоге вернулся сам, - рассказали представители сообщества.

По данным сайта регионального УМВД, противоправных действий в отношении пропавшего подростка совершено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU