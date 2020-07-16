2020-07-16T06:52:09+03:00
Недвижимость

Ремонт на главной улице: в ближайшие дни часть проспекта Ленина в Томске будет перекрыта

Коммунальщики заменят изношенный переход тепломагистрали
Алиса Селезнева
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По адресу проспект Ленина, 38 расположены клиники СибГМУ.По адресу проспект Ленина, 38 расположены клиники СибГМУ.Фото: из открытых источников
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Специалисты АО «ТомскРТС» приступили к замене ветхого перехода тепломагистрали № 2 Г под проезжей частью проспекта Ленина. Работы будут выполнятся в районе дома по адресу пр.Ленина,38 (клиники СибГМУ), - сообщила сегодня пресс-служба предприятия.

В ходе ремонта планируется заменить участок трубопровода общей протяженностью 60 метров и диаметром 700 мм. Это позволит обеспечить надёжность участка тепломагистрали и стабильность теплоснабжения запитанных от него объектов в зимний период.

В связи с выполнением ремонтных работ, с 17.00 15 июля до 21.00 17 июля на данном участке будет частично ограничено движение транспорта с перекрытием одной полосы со стороны клиник СибГМУ. 17 июля с 21.00 и до полуночи 19 июля проспект Ленина полностью закроется для движения транспорта на участке от улицы Герцена до Московского тракта со стороны проспекта Кирова. Для сокращения сроков перекрытия движения работы планируется проводить в круглосуточном режиме

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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