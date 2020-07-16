Более 3 тысяч томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию и химии

16 Июль 2020 2020-07-16T06:46:44+03:00

В ЕГЭ по обществознанию и химии в Томской области принимают участие свыше 3 тыс. выпускников средних школ. Фото: Из открытых источников

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- В общей сложности, 2442 выпускника заявили о своем участии в сдаче ЕГЭ по обществознанию и 748 - по химии, - сообщили в пресс-службе администрации Томской области. - Для них организовано 50 пунктов сдачи ЕГЭ во всех муниципальных образованиях региона. Результаты будут известны не позднее 30 июля.

В администрации уточнили, что основной этап ЕГЭ закончится на следующей неделе, 20 июля пройдет экзамен по биологии. В этот же день для учеников, выбравших иностранный язык, состоится первый - письменный - этап, а 22 и 23 июля школьники сдадут устную часть экзамена.

Напомним: выпускники, по уважительной причине не сдававшие экзамены в основные дни, смогут это сделать в резервные - 24 и 25 июля, а также 3, 5, 7 и 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU