Более 3 тысяч томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
- В общей сложности, 2442 выпускника заявили о своем участии в сдаче ЕГЭ по обществознанию и 748 - по химии, - сообщили в пресс-службе администрации Томской области. - Для них организовано 50 пунктов сдачи ЕГЭ во всех муниципальных образованиях региона. Результаты будут известны не позднее 30 июля.
В администрации уточнили, что основной этап ЕГЭ закончится на следующей неделе, 20 июля пройдет экзамен по биологии. В этот же день для учеников, выбравших иностранный язык, состоится первый - письменный - этап, а 22 и 23 июля школьники сдадут устную часть экзамена.
Напомним: выпускники, по уважительной причине не сдававшие экзамены в основные дни, смогут это сделать в резервные - 24 и 25 июля, а также 3, 5, 7 и 8 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU