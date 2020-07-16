2020-07-16T06:08:04+03:00
Общество

В Томске на ул. Лебедева ремонт трамвайных путей завершат в конце июля

Этот участок движения восстанавливается по плану
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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После того, как пути отремонтируют, на Лебедева снова откроется движение трамваев.После того, как пути отремонтируют, на Лебедева снова откроется движение трамваев.Фото: Из открытых источников
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- Бригады Томского трамвайно-троллейбусного управления выполняют работы по замене примыканий крестообразных съездов, ремонт стрелочных переводов и подводящих путей на участке в районе пр. Комсомольского, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Будут восстановлены газоны на ул. Лебедева, пешеходные переходы. Окончание ремонтных работ запланировано на конец июля.

В городской администрации добавили, что в областном центре продолжается поэтапная замена трамвайных путей в соответствии с трехлетним планом. В 2019 году были отремонтированы трамвайные пути на ул. Советской – на участке от пр. Кирова до пр. Фрунзе, в 2021-м рассматривается возможность восстановление путей на пр. Кирова (участок от ул. Красноармейской до Крылова). В этом году трамвайные пути протяженностью 1,2 км были отремонтированы на участке от пр. Комсомольского в направлении к ул. Тверской.

В мэрии также напомнили, что на время проведения ремонта движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и №5 «Южная – пл. Батенькова» приостановлено. Часть высвободившихся вагонов направлены на маршруты №№ 1 «Восточная - Черемошники», №2 «пл. Батенькова – Южная», №4 «Восточная – пл. Южная». Они курсируют с интервалом в «часы пик» в будни от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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