Пропал ребенок: томичей просят помочь в поисках 13-летнего мальчика

16 Июль 2020 2020-07-16T05:52:56+03:00

Руслану Рыболову 13 лет. Ребенок ушел из дому во вторник и не вернулся. Фото отряда "Лиза Алерт" из социальных сетей.

Он ушел из дома два дня назад и с тех пор не выходит на связь

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- Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" просит томичей помочь в поисках 13-летнего Руслана Рыболова, который 14 июля ушел из дома и не вернулся, - сообщают спасатели на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".

Уточним, что Рыболову Руслану 13 лет (мальчик 2006 года рождения). Он томич, 14 июля ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет в светло-зеленую футболку с мелкими полосками, синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой – рюкзак, черный с красно-белыми полосками.

Добавим: всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить инфоргу Марии 8(961)882-24-55, или по тел. 8 (800)700-54-52 112.

ИСТОЧНИК KP.RU