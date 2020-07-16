Пропал ребенок: томичей просят помочь в поисках 13-летнего мальчика
- Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" просит томичей помочь в поисках 13-летнего Руслана Рыболова, который 14 июля ушел из дома и не вернулся, - сообщают спасатели на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".
Уточним, что Рыболову Руслану 13 лет (мальчик 2006 года рождения). Он томич, 14 июля ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет в светло-зеленую футболку с мелкими полосками, синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой – рюкзак, черный с красно-белыми полосками.
Добавим: всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить инфоргу Марии 8(961)882-24-55, или по тел. 8 (800)700-54-52 112.
ИСТОЧНИК KP.RU