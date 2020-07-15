Газель и маршрутка с пассажирами столкнулись на подъезде к Томску

15 Июль 2020 2020-07-15T07:32:45+03:00

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Сегодня утром, около 08 часов 50 минут, на улице Шегарский тракт, 12/2, в районе микрорайона Северный парк, произошло столкновение двух попутных транспортных средств: автобуса ПАЗ 32054 и грузовой Газели.

- В момент ДТП в маршрутном автобусе находилось 20 пассажиров, никому из них медицинская помощь не потребовалась. Водителю автомобиля Газель, 1988 года рождения, оказана на месте разовая медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии, степень виновности ее участников.

Автобус относится к маршруту N37. Как сообщают пользователи паблика «Регион-70» (Вконтакте), «водитель маршрутки остановку пролетел, ему пассажиры кричат, что он проехал, он резко руля заломил, а там газель...» (пунктуация и орфография комментаторов сохранены. – ред.)

фото:УМВд по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU