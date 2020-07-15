2020-07-15T07:16:35+03:00
Происшествия

Томские силовики пресекли деятельность «Свидетелей Иеговы» в Северске

Возбуждено уголовное дело, задержан организатор, проводятся обыски
Алиса Селезнева
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СК возбудил уголовное дело по факту деятельности "Свидетелей Иеговы" в Северске.СК возбудил уголовное дело по факту деятельности "Свидетелей Иеговы" в Северске.Фото: из открытых источников
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Следственные органы СК РФ по Томской области на основании материалов региональных УФСБ и УМВД возбудили уголовное дело по факту организации в г.Северске деятельности экстремистской организации. Речь идет о «Свидетелях Иеговы». Напомним, весной 2017 года данная организация признана экстремистской решением Верховного суда РФ, ее деятельность в России запрещена.

- По предварительным данным, с июля 2017 года по июль 2020 года в ЗАТО г.Северск Томской области группа лиц организовала деятельность местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы», заведомо зная о запрете её деятельности в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации. Деятельность этой организации осуществлялась посредством проведения закрытых конспиративных собраний, распространения экстремистской литературы, а также организации работы по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска, - собщила сегодня пресс-служба регионального Следственного Комитета.

Добавляется, что предположительный организатор деятельности экстремистской организации задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли пять следователей и следователь-криминалист следственного управления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. При силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Томской области проводятся обыски по месту проживания фигурантов уголовного дела, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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