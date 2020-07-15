Томские пенсионеры стали призерами чемпионата по компьютерному многоборью
Состоялся финал X юбилейного Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Среди его победителей – двое жителей Томской области. Наталья Кудрявцева заняла 2-е место в номинации «Работа в поисковой сети Яндекс» в категории «Начинающий пользователь, женщины». Юрию Кудинову присуждено 3-место в номинации «Задания по безопасности в Интернете» в категории «Начинающий пользователь, мужчины».
Томские финалисты выполняли задания на базе регионального Центра опережающей профессиональной подготовки. Участники продемонстрировали навыки работы с поисковой системой Яндекс, порталом Пенсионного фонда России и знания по безопасному поведению в Интернете. В качестве домашнего задания каждый подготовил презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы».
Организатором первенства выступает Союз пенсионеров России (СПС) при поддержке Министерства труда и соцзащиты РФ и Пенсионного фонда России. Федеральной площадкой для его проведения стал РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса и сам чемпионат, и большинство отборочных соревнований впервые прошли в дистанционном формате. В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 зарубежных стран. Как сообщается на сайте СПС, общее число участников составило более 250 человек. Первое место в командном зачете заняли пенсионеры Тульской области, серебряные награды – у сборной Кировской области, «бронза» досталась представителям Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU