2020-07-15T06:47:13+03:00
Общество

Томские пенсионеры стали призерами чемпионата по компьютерному многоборью

Финал юбилейного всероссийского первенства прошел в дистанционном режиме
Антонина Ленская
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В нынешнем году российские пенсионеры «сражались» и побеждали только в режиме онлайн.В нынешнем году российские пенсионеры «сражались» и побеждали только в режиме онлайн.Фото: из открытых источников
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Состоялся финал X юбилейного Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Среди его победителей – двое жителей Томской области. Наталья Кудрявцева заняла 2-е место в номинации «Работа в поисковой сети Яндекс» в категории «Начинающий пользователь, женщины». Юрию Кудинову присуждено 3-место в номинации «Задания по безопасности в Интернете» в категории «Начинающий пользователь, мужчины».

Томские финалисты выполняли задания на базе регионального Центра опережающей профессиональной подготовки. Участники продемонстрировали навыки работы с поисковой системой Яндекс, порталом Пенсионного фонда России и знания по безопасному поведению в Интернете. В качестве домашнего задания каждый подготовил презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы».

Организатором первенства выступает Союз пенсионеров России (СПС) при поддержке Министерства труда и соцзащиты РФ и Пенсионного фонда России. Федеральной площадкой для его проведения стал РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и сам чемпионат, и большинство отборочных соревнований впервые прошли в дистанционном формате. В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 зарубежных стран. Как сообщается на сайте СПС, общее число участников составило более 250 человек. Первое место в командном зачете заняли пенсионеры Тульской области, серебряные награды – у сборной Кировской области, «бронза» досталась представителям Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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