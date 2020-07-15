2020-07-15T05:15:55+03:00
Коронавирус Covid-19

День томича в пандемию проведут в онлайн-формате

Власти заявили, что «не будут устраивать пир во время чумы»
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Так отмечали День томича в 2018 году, в 2020-м провести его широко и с размахом помешала пандемия. Фото пресс-службы администрации Томска.Так отмечали День томича в 2018 году, в 2020-м провести его широко и с размахом помешала пандемия. Фото пресс-службы администрации Томска.
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Мэр Иван Кляйн приостановил подготовку к празднованию Дня томича: в 2020 году широко отметить его не получится, так как риск для здоровья жителей в период пандемии велик.

Напомним, что противоэпидемические ограничения продлены в городе и регионе до 1 августа. На 13 июля по области зарегистрирован 3 041 случай заражения COVID-19, 1 707 человек выздоровели, 24 скончались.

- Режим самоизоляции на территории Томска не снят, проводить массовые мероприятия праздничного характера – значит, подвергать людей опасности. Пир во время чумы мы не собираемся устраивать, – заявил глава муниципалитета.

Уточним, что власти рассматривают онлайн-формат как вариант проведения праздника – так же, как это было в День города. Тогда жители посещали онлайн-экскурсии, выставки, участвовали в конкурсах.

Добавим, День томича отмечается в Томске с 2015 года во вторую субботу и воскресенье сентября. Народные гуляния разворачиваются на многочисленных площадках города, главные из них – площадь Новособорная и Лагерный сад. Завершается праздник большим фейерверком. Его не надо путать с Днем города, который официально проводится 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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