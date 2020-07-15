2020-07-15T04:50:11+03:00
Общество

Прокуратура Томска запретила продажу поддельных дипломов через Интернет

Доступ к сайтам продавцов ограничил суд
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Продажа поддельных документов противозаконна, эта деятельность попадает под действие статьи УК РФ.Продажа поддельных документов противозаконна, эта деятельность попадает под действие статьи УК РФ.Фото: Из открытых источников
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- По иску прокуратуры Томска суд запретил доступ к пяти интернет-сайтам, которые предлагали купить поддельные документы об образовании, - сообщили в региональной прокуратуре. – В областном центре на постоянной основе осуществляется мониторинг Интернета. По результатам недавней проверки городская прокуратура выявила 5 сайтов, которые сообщали о возможности покупки за плату, в обход установленной законом процедуры, поддельных документов об образовании.

Как уточнили в ведомстве, закон запрещает распространение информации, которая пропагандирует действия, наказуемые в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также сбыт таких документов, образуют состав преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 2 лет.

Добавим, что городская прокуратура направила в суд административный иск с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Иск был удовлетворен судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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