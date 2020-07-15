В Томске в ближайшие годы появится 11 новых школьных зданий

15 Июль 2020 2020-07-15T04:20:05+03:00

На этом месте через два года вырастет красавица школа, которую будут посещать 1100 маленьких томичей. Фото: Из открытых источников

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- Новая школа на 1100 мест по нацпроекту «Образование» должна быть построена и введена в эксплуатацию на ул. Баумана, 15 к 1 сентября 2022 года, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Сейчас для этого проводятся необходимые процедуры. Сроки разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ, лицензирования образовательной деятельности сокращены.

В администрации Томска уточнили, что для строительства школы потребовалось расселить и снести аварийный дом. Всего расселено 12 жилых помещений, из них 6 муниципальных. Жителям предоставлены квартиры на ул. Ивановского и Высоцкого.

- Мы объединяем здесь ресурсы национальных проектов – «Образование» и «Жилье и городская среда» в части расселения аварийных домов. Тем самым, получаем комплексный эффект – расселяем депрессивную территорию и строим социальные объекты, - сказал, в частности, мэр Иван Кляйн.

Добавим, новые школы появятся по 11 адресам. Здания на 1100 мест - на Баумана, 15 (ул. Д. Бедного, 4), на улицах Высоцкого, 14 и Крячкова, 3, в мкр. Радужном, на пр. Развития и в пос. Сосновый бор. Здания на 400 мест планируется построить в пос. Просторный, микрорайонах Наука (на ул. Добровидова) и Спичфабрика (на ул. Центральной, 4а), на 200 мест – на ул. Бирюкова, 22 и в селе Дзержинское на ул. Фабричной. Проектировщики учтут пожелания учителей и директоров томских школ и добавят в типовой проект школ на 1100 мест теплые раздевалки возле хоккейных коробок, комнаты для хранения спортинвентаря, а также изменят комплектацию классов для улучшения акустики. Кроме того, на подъездах к школам для безопасности будут предусмотрены КПП – того требует новое Постановление Правительства. Для всех новостроек подобраны земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU