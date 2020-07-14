Два томских вуза вместе «куют» элитные кадры для здравоохранения

14 Июль 2020 2020-07-14T14:49:00+03:00

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В Институте экономики и менеджмента Томского государственного университета состоялся первый выпуск по программе повышения квалификации «Управление в здравоохранении». Это часть сетевого проекта «Элитное медицинское образование», который ТГУ реализует совместно с СибГМУ. Выпускники вместе с дипломами об основном медицинском образовании получают удостоверения о повышении квалификации от двух ведущих вузов страны, сообщает пресс-служба госуниверситета.

«Элитное медицинское образование» – дополнительная программа с участием двух университетов, которую студент СибГМУ может освоить бесплатно – параллельно с основной образовательной траекторией. Она стартовала в октябре 2017 года – именно тогда состоялся экспериментальный набор обучающихся на первое в России подобное направление. В этом году студенты защитили свои выпускные работы.

– Наша главная цель – подготовка студентов к тому, чтобы становиться лидерами в своей основной профессии – медицине, – рассказывает Виктория Маковеева, заместитель директора ИЭМ ТГУ. – Программа выстроена так, чтобы выпускники были готовы к участию в проектах разного уровня сложности, к умению эффективно организовывать работу команды для достижения результатов.

За время обучения в ИЭМ ТГУ студенты-медики успешно освоили пять дисциплин: «Современные технологии управления», «Маркетинг в медицине», «Управление персоналом», «Производственные системы (управление операциями)» и «Бюджетирование». В целом в сетевой программе предусмотрено изучение более 20 курсов, направленных на развитие личностных качеств, предпринимательского мышления и проектного управления, освоение медицинского права, планирования и проведения клинических и биомедицинских исследований. По окончании – защита итоговых проектных работ. В этом году проекты защищались в дистанционном формате, причем, дискуссия между студентами и преподавателями шла на английском языке.

Реализация сетевой программы будет продолжена в 2020–2021 учебном году. Сейчас в ИЭМ ТГУ обучается 11 студентов-медиков. В сентябре начнется обучение новой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU