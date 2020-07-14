2020-07-14T13:26:30+03:00
Происшествия

В Томской области полицейские нашли заблудившуюся в лесу супружескую пару

Поиски велись в течение нескольких часов
ИГОРЬ ТЮРИН
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Полицейским найти "потеряшек" в лесу помогла смекалкаПолицейским найти "потеряшек" в лесу помогла смекалкаФото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции обратились обеспокоенные жители Томска и сообщили, что их соседи, супружеская пара, отправились в Асиновский район в лес за грибами и перестали выходить на связь, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Сигнал незамедлительно был передан в МО МВД России «Асиновский». Сотрудники выяснили, что потерявшиеся могут находиться в лесном массиве в районе поселка Большой Кордон и без промедления направились туда.

Поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями – шел сильный дождь, однако это не помешало в короткие сроки отыскать людей. Сотрудники полиции, используя звуковую сигнализацию на патрульном автомобиле, выступили для заблудившейся супружеской пары своеобразным «маяком» на пути к спасению.

Спустя некоторое время сотрудники нашли потерявшихся, которые пробирались по лесу на звук полицейской сирены.

Позже спасенная полицией томичка обратилась в УМВД России по Томской области с благодарственным письмом в адрес сотрудников МО МВД России «Асиновский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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