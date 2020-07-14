2020-07-14T12:03:33+03:00
Здоровье

В томских Зеленых Горках появится новая поликлиника

Ее планируют построить рядом с бассейном "Звездный"
Алина Пермякова
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Сейчас ближайшая к Зеленым Горкам поликлиника находится в Академгородке.Сейчас ближайшая к Зеленым Горкам поликлиника находится в Академгородке.Фото: из открытых источников
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В Томске участок земли на улице Энтузиастов рядом с бассейном "Звездный" передадут в ведение области для строительства поликлиники, сообщил журналистам во вторник мэр Томска Иван Кляйн.

– Мы планируем на этом участке размещение поликлиники. Было много предложений, в том числе– разместить там гостиницу, потом апартаменты, но эти аукционы не состоялись. В связи с тем, что участок не был востребован, мы приняли решение передать его облздраву для строительства поликлиники, – рассказал мэр города Иван Кляйн.

Размещение медицинского учреждения потребует внесения изменения в генплан правил землепользования и застройки.

– Сейчас мы отрабатываем с областным департаментом потребность и емкость этого объекта. На этапе утверждения проекта планировки получим полное понимание этого вопроса, это будет в следующем году, – прокомментировал исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков.

Как отметил мэр, в Томске актуальна проблема с нехваткой медицинских учреждений первичного звена. Ранее в Зеленых горках были предложения об открытии клиник от частных медицинских компаний, но их не довели до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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