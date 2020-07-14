2020-07-14T11:31:01+03:00
Общество

ТПУ готовится к ремонту общежития для иностранных студентов

Капитальные работы начнутся в августе и завершатся к концу 2020 года
Алина Пермякова
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Студенты, оставшиеся на лето, уже расселены по другим общежитиям университета. Фото: пресс-служба ТПУСтуденты, оставшиеся на лето, уже расселены по другим общежитиям университета. Фото: пресс-служба ТПУФото: из открытых источников
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Капитальный ремонт пройдет в общежитии Томского политехнического университета для иностранных студентов на улице Усова, 21/2. Планируется, что ремонтные работы начнутся в августе и завершатся к концу 2020 года, сообщила пресс-служба ТПУ.

Общежитие построено в 1977 году и рассчитано на 510 мест. В нем проживают студенты, приезжающие учиться в ТПУ из Китая, Вьетнама, Германии, Франции, Индии, Турции, Ирана и многих других стран.

— Запланированный капитальный ремонт предполагает отделку внутренних помещений с заменой всех инженерных коммуникаций. Речь идет о замене систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, противопожарной сигнализации, связи, контроля доступа. Это повысит уровень комфорта проживания студентов, — рассказала проректор по организационному и социальному развитию ТПУ Светлана Лукиных.

На ремонтные работы вуз получил субсидию от Министерства науки и высшего образования РФ в размере 140 млн рублей. Сейчас проектно-сметная документация на капитальный ремонт проходит государственную экспертизу. Затем будет определен подрядчик, отмечается в сообщении.

Добавим, что студенты, оставшиеся на лето, уже расселены по другим общежитиям университета.

— Если будет принято решение о начале учебного года в привычном очном формате, вновь прибывшие иностранные студенты пока также будут расселяться по другим общежитиям ТПУ. Мы постараемся сохранить принцип землячества и заселять их компактно. Однако бывает, что иностранные студенты сами просят поселить их с русскоговорящими ребятами. Для них это возможность подтянуть язык и погрузиться в культурную среду, — отметила проректор.

Кроме того, в кампусе Томского политеха ведется текущий ремонт общежитий. Так, для будущих первокурсников студенческие отряды вуза подготовят порядка 450 комнат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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