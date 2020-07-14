2020-07-14T11:06:39+03:00
Недвижимость

Власти Томска передали застройщику земельные участки под расселение «аварийки»

Строительство новых многоквартирников планируется на территории Солнечной Долины
Антонина Ленская
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В Томске сотни обитателей аварийных домов ждут строительства нового жилья под расселение.В Томске сотни обитателей аварийных домов ждут строительства нового жилья под расселение.Фото: из открытых источников
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Муниципалитет Томска передал земельные участки под строительство жилья для расселения аварийных домов. Об этом сегодня в ходе выездного совещания сообщил мэр города Иван Кляйн. Площадка находится в микрорайоне № 9 Солнечной Долины, уточняет пресс-служба мэрии.

В 2012 году участки общей площадью более 23 гектаров по результатам аукциона были переданы в аренду ООО «Стройзаказчик» (входит в холдинг «Томская промышленно-строительная компания») для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Стоимость права на заключение договора составила 173 млн рублей. В связи с тем, что срок аренды истек, однако условия договора арендатором выполнены не были, муниципалитет обратился в суд и добился возврата земли.

В настоящее время 10 земельных участков переданы ОГКУ «Облстройзаказчик» в безвозмездное пользование для строительства многоквартирных домов сроком на пять лет. При этом часть территории по улице А. Крячкова предусмотрена для возведения детсада и средней школы.

Передача земельных участков в «Облстройзаказчик» положит начало новому жилищному строительству на этой территории, заявил градоначальник. «Особенно важно, что часть домов в этом микрорайоне будет построена для расселения аварийного жилья, - сказал он. - А в перспективе здесь появятся и дополнительные социальные объекты - еще одна школа и детский сад. Таким образом, мы аккумулируем ресурсы из разных источников, реализуем национальные проекты и продолжаем движение от центра города к окраинам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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