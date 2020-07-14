2020-07-14T10:33:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 71 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 3112
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти каждый день.Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 14 июля, в Томской области выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 112 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6248 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 175 пациентов скончались, 8 804 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 739 947 человек, 11 614 скончались, 512 825 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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