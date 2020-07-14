2020-07-14T10:00:47+03:00
Общество

Обидели ребенка: юную томичку при продаже кукол обманула мошенница

С банковской карты мамы девочки похитили более 10 000 рублей
Алина Пермякова
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Мошенничество активно используется при продажах в интернете.Мошенничество активно используется при продажах в интернете.Фото: из открытых источников
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В Томске несовершеннолетняя дочь потерпевшей разместила на одном из сайтов несколько объявлений о продаже кукол. С ней связалась женщина, которая украла с банковской карты мамы девочки более 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Мошенница написала, что хочет приобрести товар за 3500 рублей и попросила номер телефона. В мессенджере женщина отправила ссылку, пройдя по которой нужно было ввести данные карты, что девочка и сделала. Далее она также ввела коды из приходящих смс-собщений. Таким образом, мошенница смогла похитить нужную ей сумму с банковской карты.

Сотрудники полиции напоминают, что при совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо избегать необдуманных финансовых операций, отказаться от дистанционной оплаты товара и не переходить по ссылкам, поступающих от неизвестных лиц. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.

Добавим, что за прошедшие сутки жертвами мошенников стали семь жителей региона, в их числе двое мужчин и пять женщин в возрасте от 22 до 55 лет. В общей сложности они перевели мошенникам 350 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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