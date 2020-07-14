2020-07-14T09:36:30+03:00
Общество

Томская прокуратура потребовала от мэрии обеспечить качественной водой жителей Эушты

Накануне сотрудники ведомства и Роспотребнадзора проверили систему водоснабжения деревни
Алиса Селезнева
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Прокуратура потребовала обеспечить жителей деревни Эушта питьевой водой надлежащего качества.Прокуратура потребовала обеспечить жителей деревни Эушта питьевой водой надлежащего качества.Фото: из открытых источников
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- Прокуратура г.Томска с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора проверила исполнение законодательства при организации водоснабжения населения в деревне Эушта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

- Проверка показала, что организация, ответственная за эксплуатацию объектов водоснабжения в деревне, не определена, надлежащее содержание данных объектов не обеспечено, контроль за качеством питьевой воды должным образом не осуществляется. В результате лабораторных исследований отобранных проб установлено, что содержащаяся в образцах вода по отдельным показателям не соответствует установленным санитарным требованиям, - говорится в сообщении.

По итогам проверки правоохранительное ведомство направило в Советский районный суд административное исковое заявление об обязании администрации областного центра организовать надлежащее водоснабжение в деревне Эушта.

Кроме того, в отношении департамента городского хозяйства администрации Города Томска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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