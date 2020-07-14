В Томской области предприятия общепита и спорта получат поддержку в связи с пандемией

14 Июль 2020 2020-07-14T09:13:45+03:00

Томские власти еще раз обсудят с бизнесом возможные меры поддержки на уровне региона. Фото: из открытых источников

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Сегодня на аппаратном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил финансово-экономическому блоку обладминистрации оказать дополнительную поддержку предприятиям общественного питания и спортивной индустрии, пострадавшим в результате ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

- Хорошо знаю, что самыми пострадавшими отраслями в результате коронавирусных ограничений стали общепит и фитнес-индустрия, - приводит пресс-служба обладминистрации слова губернатора. - Им очень тяжело. Понимаю, что лучшей поддержкой стало бы открытие учреждений, но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка все еще напряженная. Мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей. В то же время мы должны оказать владельцам этих учреждений дополнительную помощь. Речь может идти об увеличении срока возмещения затрат на коммунальные услуги, о закупках услуг, скажем, о частичной компенсации стоимости спортивных абонементов, и о других мерах.

Губернатор поручил своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных в ближайшие дни внести предложения о дополнительной поддержке сферы услуг, предварительно обсудив их с предпринимателями.

Напомним, что на днях томские предприниматели объявили сбор подписей под обращением к главе региона с просьбой разрешить открытие заведений общепита и сферы услуг, не работающих из-за пандемии COVID-19 с марта 2020 года. На момент публикации петицию подписали около 1700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU