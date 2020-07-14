2020-07-14T08:57:50+03:00
Общество

Томичи могут решить, что изменить к лучшему в Буфф-саду

Для разработки проекта благоустройства парка запущено подробное анкетирование
Алина Пермякова
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Работы пройдут в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Работы пройдут в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Фото: из открытых источников
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Центр развития городской среды Томской области приступил к разработке проекта благоустройства Буфф-сада в Томске и с этой целью запустил анкетирование горожан.сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, преобразить к лучшему одно из излюбленных мест отдыха томичей предполагается в 2021 году, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Чтобы территория оставалась привлекательной для жителей, мы постараемся учесть пожелания каждого сразу на этапе сбора предложений, — прокомментировал руководитель центра Константин Казанцев.

Принять участие в анкетировании можно по ссылке.

Добавим, помимо Буфф-сада в 2021 году в Томске по проектам Центра развития городской среды будут благоустроены Березовая роща в микрорайоне Солнечном, бульвар по ул. Северный городок, общественная территория по пр. Фрунзе, 174, пешеходная зона на набережной Томи и сквер «Семейные узы» на ул. Шевченко, отмечается в сообщении.

Территории для благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2021 год определены рейтинговым голосованием в семи муниципальных образованиях: Томске, Северске, Стрежевом, а также Томском, Асиновском, Колпашевском и Кожевниковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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