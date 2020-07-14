Водитель LADA сбил пенсионера на пешеходном переходе в Северске

14 Июль 2020 2020-07-14T08:02:42+03:00

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Вчера, 13 июля, около 17 часов 20 минут, 38-летний водитель, управляя автомобилем LADA VESTA, совершил в Северске наезд на пожилого пешехода, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Как уточняется, отечественный автомобиль двигался со стороны улицы Кирова в сторону улицы Солнечная.

- По предварительной информации, 73-летний мужчина, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. С места ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU