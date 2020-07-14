2020-07-14T07:56:13+03:00
Общество

Дань памяти: томские студенты навели порядок на могилах ветеранов

В общей сложности они убрали 84 тонны мусора с военных захоронений
Алина Пермякова
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Студенты наводят порядок в общественных пространствах города. Фото: мэрия г.ТомскаСтуденты наводят порядок в общественных пространствах города. Фото: мэрия г.ТомскаФото: из открытых источников
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Бойцы студенческого отряда «Память» за минувшую неделю собрали 84 тонны мусора с территории кладбища Томск-2. Также ребята приступили к благоустройству и уборке воинских захоронений на кладбище в деревне Воронино и на Бактине, сообщила пресс-служба мэрии г.Томска.

Этим летом 220 бойцов студенческих отрядов задействовано на ремонтных работах, строительстве и благоустройстве в Томске. Вместе со студентами работают и трудные подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Так, в выходные бригады приступили к покраске ограждений и ремонту элементов на площадке для изучения правил дорожного движения в пер. Совпартшкольном, 2/1. Также бойцы сводного городского отряда навели порядок в Буфф-саду, Лагерном саду, в сквере на ул. Суворова, на ул. Лазарева, Алтайская, Вершинина и Кирова.

Отметим, что студенты красят скамейки, ремонтируют детские дворовые площадки, белят бордюры и подстригают кустарники. Кроме того, отряды нанесли разметку на новой парковке от ул. Никитина до ул. Лебедева. Специальный студенческий отряд работает на благоустройстве газонов – в течение недели ребята трудились в районе Соснового бора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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