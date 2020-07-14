Найден, жив! Поиски томича, пропавшего три дня назад, завершились благополучно
«Лиза Алерт-Томск» выражает признательность всем волонтерам и помощникам
фото: "Лиза Алерт-Томск".Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Житель Томской области Юрий Исаченко, пропавший 11 июля, найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт-Томск" в социальной сети «Вконтакте».
- Исаченко Юрий Владимирович найден, жив! Спасибо всем принимавшим участие в поиске!»,– говорится в сообщении. Подробности того, где находился томич, не уточняются.
Ранее мы сообщали, что волонтеры «Лиза АЛерт» разыскивает 43-летнего мужчину, пропавшего 11 июля в с. Тимирязевское, в окрестностях Томска. Как сообщалось в ориентировке, пропавший нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU