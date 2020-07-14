2020-07-14T06:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

С 15 июля томские предприниматели могут обратиться за субсидией на дезинфекцию

Государство выделило средства на поддержку организаций для профилактики COVID-19
Антонина Ленская
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Субсидии на дезинфекцию получат предприятия, где необходим тесный контакт между персоналом и клиентами.Субсидии на дезинфекцию получат предприятия, где необходим тесный контакт между персоналом и клиентами.Фото: из открытых источников
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С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) могут обратиться за субсидией на господдержку, компенсирующей затраты на профилактику COVID-19. Правила ее предоставления утвердил председатель Правительства РФ.

На субсидию могут рассчитывать те, кто ведет бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО, работа которых связана с тесным контактом персонала и клиентов. Размер выплаты составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Как отмечено в информации Минэкономразвития РФ, для получения субсидии организации или ИП необходимо направить заявление в электронной форме в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в период с 15 июля до 15 августа. Обязательное условие: по состоянию на 10 июня 2020 года предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов МСП, а социально ориентированное НКО – в реестр некоммерческих организаций.

При этом организация, претендующая на господдержку, не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства, а недоимка по налогам и страховым взносам на дату подачи заявления не может превышать 3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России около 500 тыс. малых и средних компаний, а также социально ориентированных НКО смогут получить субсидию на дезинфекцию. На эти цели Правительство РФ уже выделило 20 млрд руб. Помощь будет доступна организациям, в которых занято около 1,8 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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