В Томске на улице Лебедева появится именная скамейка писателя Бориса Климычева

14 Июль 2020 2020-07-14T06:00:25+03:00

В этом дворике появится именная скамейка любимого многими томского поэта и писателя Бориса Николаевича Климычева. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

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- В Советском районе подрядчик завершил ремонт внутриквартального проезда на ул. Никитина, 24 – Лебедева, 11 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», - сообщили в пресс-службе администрации Томска. - На обновленной территории выполнен комплекс работ по асфальтированию и расширению проезжей части, установлена современная контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, выделена пешеходная зона с тротуаром из плитки и пандусами для маломобильных групп, обустроены газоны. Общая сумма муниципального контракта составила 6,316 млн руб.

В мэрии уточнили, что подготовка к реализации проекта была начата еще в 2019 году, тогда силами районной администрации с территории убрали порядка 60 незаконно установленных железных гаражей.

Добавим, что по инициативе активных жителей общественное пространство пополнится именной скамейкой Бориса Климычева. Она будет установлена на ул. Лебедева возле дома, где проживал известный томский писатель и поэт, почетный гражданин Томска. Здесь будут проходить традиционные «Климычевские чтения» как дань памяти писателю, его таланту, любви к родному городу.

ИСТОЧНИК KP.RU