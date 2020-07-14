В Томской области восстановят размытый паводком участок дороги в Катайгу

14 Июль 2020 2020-07-14T05:40:13+03:00

Этот участок дороги в Катайгу подрядчик берется восстановить за 15 дней. Фото: Из открытых источников

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- Участок единственной имеющейся дороги Степановка - Катайга, которую весной размыл паводок, будет восстановлен после заключения контракта с местным подрядчиком, - сообщила пресс-служба обладминистрации. - Стоимость восстановления 1,2 км дороги во временном, грунтовом, исполнении составит 5,2 млн рублей. Средства будут выделены из регионального резервного фонда непредвиденных расходов.

Как пояснил Игорь Толстоносов, вице-губернатор по вопросам безопасности, данный участок важен для снабжения поселка, обеспечения его транспортной доступности, а также для маневрирования задействованных в районе противопожарных формирований.

Уточним, что смета на проведение аварийно-восстановительных работ уже прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.

- После поступления выделенных району лимитов, подрядчик обязуется выполнить все работы за 15 дней, – отметила Светлана Альсевич, глава Верхнекетского района.

Добавим, что на ремонт всей 45-километровой дороги Степановка – Катайга требуется более 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU