В Томской области восстановят размытый паводком участок дороги в Катайгу
- Участок единственной имеющейся дороги Степановка - Катайга, которую весной размыл паводок, будет восстановлен после заключения контракта с местным подрядчиком, - сообщила пресс-служба обладминистрации. - Стоимость восстановления 1,2 км дороги во временном, грунтовом, исполнении составит 5,2 млн рублей. Средства будут выделены из регионального резервного фонда непредвиденных расходов.
Как пояснил Игорь Толстоносов, вице-губернатор по вопросам безопасности, данный участок важен для снабжения поселка, обеспечения его транспортной доступности, а также для маневрирования задействованных в районе противопожарных формирований.
Уточним, что смета на проведение аварийно-восстановительных работ уже прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.
- После поступления выделенных району лимитов, подрядчик обязуется выполнить все работы за 15 дней, – отметила Светлана Альсевич, глава Верхнекетского района.
Добавим, что на ремонт всей 45-километровой дороги Степановка – Катайга требуется более 300 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU