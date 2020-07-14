2020-07-14T05:00:25+03:00
Общество

В Томске 39 нелегальных мигрантов не могут выехать в свои страны

Региональный омбудсмен по правам человека организовала проверку
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Мигрантов из азиатских государств задерживает в Томской области пандемия коронавирусной инфекции.Мигрантов из азиатских государств задерживает в Томской области пандемия коронавирусной инфекции.Фото: Из открытых источников
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- На прошедшей неделе аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области совместно с представителями региональной Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при областном УМВД проверил Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе томского омбудсмена по правам человека. - На момент посещения в учреждении содержалось 39 человек, в основном граждане Узбекистана (20 мигрантов) и Казахстана (8 мигрантов), в том числе 1 женщина. Лимит наполнения центра - 48 человек.

В пресс-службе уточнили, что многие иностранцы обращались к проверяющим с просьбой помочь с выездом в страны своего гражданства. Длительное пребывание в Центре негативно отражается на людях, растет конфликтность. Основная причина их неотправки в том, что ряд государств в связи с пандемией COVID-19 по-прежнему сохраняет режим ограничения передвижения транспорта, а чартерных рейсов по вывозу своих граждан из России все еще недостаточно.

Добавим, уполномоченному по правам человека Е. Карташовой передано 2 письменных обращения, одно из которых коллективное. Доводы заявителей внимательно изучат, в рамках имеющихся полномочий людям будет оказано содействие и направлены письменные ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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