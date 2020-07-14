Жара до +30 ожидает Томскую область во второй декаде июля
Во второй декаде июля в среднем в регионе будет на 1-2 градуса теплее нормы, сообщили томские синоптики.
- Среднесуточная температура воздуха в Томской области составит +19, +21 градус – это выше нормы на 1-2 градуса, - уточнили в областном Гидрометеоцентре. - В Томске ночная температура воздуха в начале второй декады ожидается +11, +13 градусов, в конце декады + 14 +16 градусов. Дневная температура в начале декады ожидается в пределах плюс 20-22 градусов, в конце декады +28, +30. В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Также метеорологи добавили, что ночная температура воздуха в районах области будет в пределах от +11 до +13. Перепады дневной температуры ожидаются в пределах от плюс 19-24 градусов до +25, +30. Кратковременные дожди и грозы возможны в отдельные дни второй «десятидневки» месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU