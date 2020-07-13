За неделю 44 жителя Томской области стали жертвами мошенников

13 Июль 2020 2020-07-13T13:52:26+03:00

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За семь дней жертвами мошенников стали 44 жителя региона, в их числе 17 мужчин и 27 женщин в возрасте от 19 до 72 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 2 800 000 рублей.

Одной из потерпевших, томичке 1993 года рождения, поступил звонок с номера +7495…, звонившая представилась сотрудником банка и пояснила, что в настоящий момент на имя потерпевшей пытаются взять кредит, при этом девушка обратилась по имени отчеству.

Звонившая пояснила, что для того, чтобы приостановить оформление кредита, необходимо сообщить все данные своей банковской карты, что потерпевшая и сделала. После чего ей пришло СМС-сообщение о зачислении средств на ее банковскую карту.

Затем томичке поступил звонок с другого номера, мужчина представился сотрудником банка. В ходе телефонного разговора он пояснил, что необходимо заново выпустить банковскую карту, для этого нужно сообщить данные прежней карты и коды из поступающих СМС-сообщений. Женщина выполнила все указания собеседника.

Позже, обратившись в офис банка, женщина выяснила, что на ее имя был оформлен кредит в размере более 130 тысяч рублей и данные денежные средства были списаны со счета.

Еще одной жертвой мошенников стала 37-летняя жительница областного центра. В популярной социальной сети женщина получила сообщение о том, что стала победительницей в розыгрыше, и ей положен выигрыш около 200 тысяч рублей. Но для получения данных денежных средств ей необходимо оплатить «комиссию» в размере более 6 тысяч рублей.

Женщина внесла деньги на указанные реквизиты, однако выигрыш так и не получила.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU