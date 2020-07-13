Течение принесло тело утонувшего пенсионера к Речному вокзалу Томска

13 Июль 2020 2020-07-13T08:05:40+03:00

Мужчину не успели спасти во время отдыха в районе села Кафтанчиково

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11 июля, в субботу, у речного вокзала в Томске обнаружили тело утонувшего пенсионера, сообщила пресс-служба МВД по Сибирскому федеральному округу.

69-летний мужчина отдыхал со своей семьей на пляже в районе села Кафтанчиково Томского района. Он решил искупаться, но потерял контроль над ситуацией и начал тонуть. Родственники попытались его спасти, но не успели помочь из-за сильного течения в реке, отмечается в сообщении.

Транспортная полиция Сибири призывает ответственно относится к вопросам личной безопасности на воде: купаться только в разрешенных специально оборудованных местах; не плавать в состоянии алкогольного опьянения; не купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и тина; не отплывать далеко от берега и не допускать бесконтрольного пребывания детей на территории водоемов.

Напомним, за последнее время участились несчастные случаи на водоемах Томской области. Так, 9 и 10 июля спасатели нашли тела 15-летней девочки, утонувшей в Оби, и 62-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на слиянии рек Латат и Яя.

ИСТОЧНИК KP.RU