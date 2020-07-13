За нападение на двоих полицейских на автотрассе семерым томичам грозит до 5 лет тюрьмы

13 Июль 2020 2020-07-13T05:02:52+03:00

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- Следственное управление Следственного комитета России по Томской области (СУ СКР) возбудило уголовное дело по избиению двух сотрудников ДПС, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Расследовать нападение на инспекторов будет особая следственная группа, - сообщила пресс-служба ведомства. - По предварительным данным, вечером 10 июля на 91-м километре автодороги Р-255 на подъезде к Томску, сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль "ИЖ Комби". Водитель и шестеро пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании сотрудникам полиции было оказано сопротивление и причинены телесные повреждения.

Уточним, что СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей" (максимальный срок по статье – 5 лет лишения свободы).

- Для расследования преступления создана следственная группа, куда включены три следователя и два криминалиста Следственного управления, которые незамедлительно выехали на место происшествия, - добавили в пресс-службе. - Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели, подозреваемые и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU