2020-07-11T12:36:04+03:00
Коронавирус Covid-19

28 человек заразились коронавирусом в частном пансионате для престарелых в Томске

Пять из них в настоящее время находятся на лечении в «ковидных» стационарах
Алиса Селезнева
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фото :tomsk.pansionatkem42.ruфото :tomsk.pansionatkem42.ruФото: из открытых источников
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- Очаг коронавирусной инфекции был выявлен среди постояльцев и персонала частного пансионата для пожилых людей "Доброе сердце" в Томске, - сообщило агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на представителей регионального оперштаба.

- Первый случай был выявлен 10 июня. За весь период тесты подтвердили заболевание у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников. Выздоровели 14 человек. Инфекция протекала с разной степенью тяжести. На сегодня в стационарах Томска, а также в Томской районной больнице остаются пять человек из числа проживающих в пансионате, - говорится в сообщении.

Также добавляется, что после проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, текущей и заключительной дезинфекции помещений учреждение начало работать. На сегодня очаг локализован, новых заболеваний не зафиксировано.

Согласно данным поисково - справочных систем, пансионат «Доброе сердце» расположен в Томске по адресу 2-й поселок ЛПК, 111.

Напомним, в начале июня очаг COVID-19 обнаружили в частном пансионате для пожилых и инвалидов "Южный", в общей сложности оттуда госпитализировали 44 человека - постояльцев и сотрудников. Областная прокуратура провела проверку по данном факту, и в ее ходе установила, что руководством учреждения не были приняты достаточные меры по защите персонала и клиентов от инфицирования, распространения коронавируса. Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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