2020-07-11T12:50:28+03:00
Общество

Охота на пернатую, полевую и степную дичь началась в Томской области

Она проходит без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия
Алина Пермякова
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Охота на водоплавующую дичь начнется в августе.Охота на водоплавующую дичь начнется в августе.Фото: из открытых источников
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10 июля на территории Томской области стартовала охота на пернатую, полевую и степную дичь с собаками подружейных пород, сообщила пресс-служба регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

Продолжаться охота на пернатую дичь без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями будет до 24 июля. Охота на полевую и степную дичь разрешена до 4 августа.

Охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками стартует в регионе с 25 июля и продлится по 15 ноября. С 1 по 14 августа разрешена охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия. Охотиться на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками можно с 5 августа по 31 декабря 2020 года.

Также в Томской области с 1 по 14 сентября можно добывать зайца-беляка и лисицу с гончими и борзыми собаками, но без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия.

Узнать информацию о местах подачи заявлений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и графике работы специалистов департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области можно по ссылке.

Напомним, 22 апреля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией губернатор Сергей Жвачкин подписал постановление о запрете весенней любительской и спортивной охоты на пернатую дичь и серую ворону на территории охотничьих угодий Томской области. Глава региона подчеркнул, что такое решение далось ему тяжело: « Я сам за последние несколько десятилетий не пропустил ни одного охотничьего сезона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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