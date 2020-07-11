Еще один житель Томской области стал жертвой коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T11:19:03+03:00

Коронавирус унес жизнь еще одного томича. Фото: из открытых источников

Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 23

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Сегодня, 11 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-диагноз. Информация об этом появилась на сайте стопокоронавирус. рф.

- Томская область… умерли.. 23, - говорится в сообщении. Напомним, вчера число летальных исходов составляло 22.

Позднее региональный оперштаб сообщил подробности:

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии. Заболевание осложнялось хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и почек.

Таким образом, в Томской области за весь период пандемии установлены 2915 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1641, умерших 23.

ИСТОЧНИК KP.RU