Коронавирус в Томске: +69 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 2915
Число заболевших в регионе продолжает расти каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 июля, в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 2915 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 188 пациента скончались, 8378 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 720 547 человек, 11 205 скончались, 497 446 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU