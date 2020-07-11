Коронавирус в Томске: +69 новых случаев заражения

11 Июль 2020 2020-07-11T10:39:08+03:00

Число заболевших в регионе продолжает расти каждый день. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 июля, в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 2915 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 188 пациента скончались, 8378 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 720 547 человек, 11 205 скончались, 497 446 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU