2020-07-11T10:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: +69 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 2915
Алина Пермякова
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Число заболевших в регионе продолжает расти каждый день.Число заболевших в регионе продолжает расти каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 июля, в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 2915 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 188 пациента скончались, 8378 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 720 547 человек, 11 205 скончались, 497 446 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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