Томские водители могут ездить с просроченными удостоверениями до конца 2020 года

11 Июль 2020 2020-07-11T09:46:35+03:00

Документы останутся действующими до 31 декабря 2020 года, решили в МВД России. Фото: из открытых источников

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11 июля вступает в силу приказ Министерства внутренних дел России, продлевающий до конца текущего года действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о документах, срок действия которых закончился в период с 1 февраля до 15 июля. Документы останутся действующими до 31 декабря 2020 года, сообщили в пресс-центре МВД России. Кроме того, для граждан, которые в названный период достигли 14-летнего возраста, но еще не получили паспорта, документом, удостоверяющим личность, будет считаться свидетельство о рождении.

Водители могли поменять права во время введения карантинных мер из-за распространения коронавируса, записавшись через сайт госуслуг. Однако президент России 18 апреля подписал указ, в соответствии с которым документы, у которых истек срок действия с 1 февраля по 15 июля, останутся действующими до их замены.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что уже с 1 июля российским водителям придется привыкать к новым правилам: речь шла о запрете ввоза определенных категорий праворульных машин, пересмотре регистрации тюнинговых автомобилей и новом порядке медицинского освидетельствования. Однако ряд нововведений российские власти «поставили на паузу» из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU