2020-07-11T07:28:23+03:00
Происшествия

Один погиб, двое попали в больницы в результате ночной аварии на окраине Томска

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия
Алиса Селезнева
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фото: "Регион-70" (Вконтакте)фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников
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Смертельная авария произошла сегодня ночью, около 1 часа 50 минут, на улице Осенней в Томске. В результате погиб один человек, двое получили травмы и доставлены в больницы. произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля.

- По предварительной информации, мужчина-водитель Mitsubishi Lancer , 1988 года рождения, не справился с управлением и допустил наезд на правый бордюрный камень, после чего автомобиль продолжил движение, выехал на полосу встречного движения, а затем на левую обочину, где совершил наезд на препятствие (дерево) и опрокинулся, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате происшествия, водитель скончался на месте происшествия, пассажиры Mitsubishi женщина 1986 года рождения и мужчина 1989 года рождения с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Госавтониспекция просит откликнуться свидетелей аварии по телефонам: 794-715, 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 404.

фото: "Регион70" (Вконтакте) Фото: из открытых источников

фото: "Регион70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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