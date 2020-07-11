Томскстат проведет выборочный опрос населения в областном центре и районах

11 Июль 2020 2020-07-11T06:53:15+03:00

Интервьюеры Росстата не будут задавать вопросы, связанные с доходами томичей Фото: из открытых источников

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С 13 по 19 июля Томскстат проведет очередное выборочное обследование населения, которое пройдет в городах Томске, Северске и Стрежевом, а также в населенных пунктах Колпашевского, Кожевниковского, Чаинского и Томского районов.

Целью опроса является получение информации, во-первых, о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, а во-вторых, об интеграции населения в процессе получения образования (общего, профессионального, дополнительного). Обследование граждан будет проводиться путем обхода квартир и домов и опроса населения интервьюерами, подготовленными Томскстатом. При посещении они обязаны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта.

- Весь опрос займет не более 40 минут. Чем более полные ответы на наши вопросы вы предоставите, тем надежнее будут результаты исследования. Конфиденциальность всех сообщенных вами сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Все данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде, в том числе, на сайте Росстата, - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем: вопросы, связанные с доходами граждан, не предусмотрены анкетой и, следовательно, не должны задаваться. Уточнить информацию касательно опроса можно в Томскстате по контактному телефону 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU