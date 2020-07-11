2020-07-11T06:53:15+03:00
Общество

Томскстат проведет выборочный опрос населения в областном центре и районах

Ведомство гарантирует гражданам конфиденциальность всех сообщенных сведений
Антонина Ленская
Поделиться:
Интервьюеры Росстата не будут задавать вопросы, связанные с доходами томичейИнтервьюеры Росстата не будут задавать вопросы, связанные с доходами томичейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 13 по 19 июля Томскстат проведет очередное выборочное обследование населения, которое пройдет в городах Томске, Северске и Стрежевом, а также в населенных пунктах Колпашевского, Кожевниковского, Чаинского и Томского районов.

Целью опроса является получение информации, во-первых, о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, а во-вторых, об интеграции населения в процессе получения образования (общего, профессионального, дополнительного). Обследование граждан будет проводиться путем обхода квартир и домов и опроса населения интервьюерами, подготовленными Томскстатом. При посещении они обязаны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта.

- Весь опрос займет не более 40 минут. Чем более полные ответы на наши вопросы вы предоставите, тем надежнее будут результаты исследования. Конфиденциальность всех сообщенных вами сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Все данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде, в том числе, на сайте Росстата, - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем: вопросы, связанные с доходами граждан, не предусмотрены анкетой и, следовательно, не должны задаваться. Уточнить информацию касательно опроса можно в Томскстате по контактному телефону 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один житель Томской области стал жертвой коронавируса
Коронавирус в Томске: +69 новых случаев заражения
Томские водители могут ездить с просроченными удостоверениями до конца 2020 года
Патрули на томских водоемах усилят, чтобы избежать трагедий
Один погиб, двое попали в больницы в результате ночной аварии на окраине Томска
Томскстат проведет выборочный опрос населения в областном центре и районах
Сегодня вечером ограничат,а затем перекроют движение через Степановский переезд в Томске
Томский и красноярский университеты заключили договор о сотрудничестве
Завтра в городе Томске ожидается гроза и порывы ветра
В Томске прокурор встал на защиту особо охраняемой природной территории «Михайловская роща»
Строители делают трассу до томского аэропорта «Богашево» безопаснее и удобнее
В Томском политехе открыто 110 бюджетных мест на англоязычные программы
Восемь незаконных торговых павильонов снесли в Октябрьском районе Томска
В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов
"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин
Коронавирус в Томске: +75 новых случаев заражения
Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета
Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 160 человек