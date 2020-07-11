2020-07-11T06:21:38+03:00
Общество

Сегодня вечером ограничат,а затем перекроют движение через Степановский переезд в Томске

Дорожники будут выполнять работы по капитальному ремонту
Алиса Селезнева
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Работы по капитальному ремонту переезда займут три дня.Работы по капитальному ремонту переезда займут три дня.Фото: из открытых источников
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11, 12 и 13 июля, на период проведения работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда «Степановский», будет организовано полное и частичное ограничение движения транспорта, информирует пресс-служба мэрии.

- 11 июля частичное ограничение через переезд будет действовать с 22:00 до полуночи, 12 июля с 06:00 до 08:00, и с 22.00 до полуночи. 13 июля с 6 до 8 утра. Полное закрытие переезда запланировано 12 и 13 июля с 00:00 и до 06:00, - говорится в сообщении.

Кроме того, мэрия напоминает, что 17 и 18 июля работы по замене резинокордового настила запланированы на железнодорожном переезде станции Томск II (улица Вилюйская, возле АЗС). Полностью переезд будет закрыт в следующую субботу, 18 июля, с 00:00 до 06:00. Частично движение будет ограничено с 22:00 пятницы, 17 июля, до 00:00 субботы, 18 июля, и с 06:00 до 08:00 18 июля.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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