Строители делают трассу до томского аэропорта «Богашево» безопаснее и удобнее

10 Июль 2020 2020-07-10T13:31:41+03:00

Дорога от Томска до аэропорта - одна из важнейших трасс для горожан Фото: из открытых источников

Работы в рамках рационального проекта будут завершены в этом году

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область до конца года завершит строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево» с остановочными и парковочными площадками, а также приведет к нормативу участок 14,1 – 19,3 км автодороги Томск – Аэропорт, сообщает пресс-служба обладминистрации .

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, второй этап строительства подъезда к терминалу аэропорта выполнен уже более чем на 60 процентов. Дорожники снесли лесные насаждения, очистили площадку под парковку, переустроили инженерные коммуникации, установили водоочистные сооружения и ливневые канализации. Сейчас на месте будущей 226-местной парковки ведутся устройство основания дорожной одежды, переустройство теплотрассы и установка опор освещения.

На участке автодороги Томск – Аэропорт предстоит отремонтировать не только дорожное покрытие, но и примыкания, водопропускные трубы, посадочные площадки, обустроить водоотвод и укрепить обочины. Также здесь подрядчики установят новые автопавильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки (в том числе на Г-образных фланцевых опорах), сигнальные столбики и нанесут разметку термопластиком.

Сейчас на объекте специалисты ремонтируют водопропускные трубы, устраивают дорожную одежду на посадочных площадках и расширяют проезжую часть с перекрытием одной полосы движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке производства работ организовано регулируемое дорожное движение в реверсивном режиме.

– В период дорожно-строительных работ автомобилистам необходимо быть предельно внимательным и соблюдать требования дорожных знаков. Приносим извинения за возможные неудобства и просим жителей и гостей региона заранее планировать маршрут своего пути, – отметил вице-губернатор Игорь Шатурный. – Трасса Томск – Богашево — одна из трасс с высоким автотрафиком. После ремонта технические характеристики дороги улучшатся, что позволит снизить количество ДТП и увеличит ее пропускную способность.

ИСТОЧНИК KP.RU